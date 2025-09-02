Monastery: Ora et Labora, al via il playtest pubblico su Steam

Dragonkin Studios, una realtà italiana con base a Siracusa, ha dato il via a un playtest pubblico per Monastery: Ora et Labora. Si tratta di un gestionale che ci mette a capo di un monastero da costruire, ampliare e amministrare.

Gli sviluppatori precisano che questa versione di prova presenta il gameplay di base, tuttavia non rappresenta appieno la versione definitiva del gioco dal momento che varie feature e i contenuti verranno modificati durante lo sviluppo. Per ora, l’obiettivo di questo playtest è raccogliere i feedback dei giocatori per far sì che i commenti degli utenti contribuiscano direttamente a plasmare la versione finale.

Monastery: Ora et Labora permette ai giocatori di gestire le risorse del monastero, costruire stanze e arredarle, nonché bilanciare la vita quotidiana dei monaci tra preghiera e lavoro. Per partecipare al playtest è necessario richiedere l’accesso tramite la pagina del prodotto su Steam. Segnaliamo, infine, che la versione di prova sarà disponibile solo fino alle 17:00 del 15 settembre.