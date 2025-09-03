2XKO: la closed beta parte a breve, presentato Blitzcrank

Riot Games ha annunciato che la closed beta di 2XKO partirà il prossimo 9 settembre e sarà attiva soltanto su PC. Intanto è stato svelato il roster ufficiale dei combattenti disponibili in questa sessione di prova:

Darius

Ahri

Ekko

Yasuo

Illaoi

Braum

Jinx

Vi

Blitzcrank

E proprio Blitzcrank è il protagonista di un nuovo trailer che ne mette in risalto il gameplay.

Segnaliamo, infine, che per partecipare alla closed beta di 2XKO è necessario registrarsi tramite il sito ufficiale. La registrazione non dà automaticamente diritto all’accesso, tuttavia chiunque abbia già partecipato in passato ai test alpha del picchiaduro riceverà automaticamente un invito.