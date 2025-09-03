Annapurna Interactive sarà al Tokyo Game Show 2025

Annapurna Interactive ha annunciato che sarà presente al Tokyo Game Show 2025. Si tratta della prima apparizione alla fiera giapponese per l’etichetta di publishing, la quale ne approfitterà per presentare ben tre videogiochi inediti.
Questi titoli usciranno nel 2026 e oltre, come precisato dalla stessa Annapurna, tuttavia viene precisato che i giochi verranno annunciati prima dell’inizio della manifestazione nipponica. Ricordiamo che il Tokyo Game Show 2025 si terrà dal 25 al 28 settembre, pertanto questi tre videogiochi verranno svelati a brevissimo.