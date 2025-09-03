Dying Light: The Beast, svelati i requisiti hardware per PC

In vista dell’imminente pubblicazione di Dying Light: The Beast, Techland ha diffuso i requisiti hardware per PC. Li riportiamo di seguito.
Minimi (1080p e 30fps / Dettagli bassi)
- Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A750 (6 GB VRAM)
- Processore: Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 5800F
- RAM: 16 GB
- Sistema operativo: Windows 10 o successivo
- Spazio su disco: 70 GB SSD
Consigliati (1440p e 60fps / Dettagli medi)
- Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3070 TI / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc B580 (8 GB VRAM)
- Processore: Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700
- RAM: 16 GB
- Sistema operativo: Windows 10 o successivo
- Spazio su disco: 70 GB SSD
Alto (4K e 60fps / Deattagli alti)
- Scheda video: Nvidia GeForce RTX 4070 TI / AMD Radeon RX 7900 GRE (12 GB VRAM)
- Processore: Intel i7-13700K / AMD Ryzen 9 7800 X3D
- RAM: 32 GB
- Sistema operativo: Windows 10 o successivo
- Spazio su disco: 70 GB SSD
Ultra (4K e 60fps/ Dettagli ultra con RT e Frame Generation)
- Scheda video: Nvidia GeForce RTX 5070 / AMD Radeon RX 9070 / Intel Arc B580 (12 GB VRAM)
- Processore: Intel i9-14900K / AMD Ryzen 9 7950 X3D
- RAM: 32 GB
- Sistema operativo: Windows 10 o successivo
- Spazio su disco: 70 GB SSD
Di seguito le tecnologie supportate su PC:
- Raytraced Global Illumination / Reflections
- Supporto a risoluzioni Ultra-Wide
- Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3.1 & 4
- Opzioni di personalizzazione approfondite
- Supporto a risoluzioni dinamiche
- HDR
- NVIDIA Reflex 2, AMD AntiLag 2, Intel Xe Low Latency
Per finire, Techland ha voluto elencare anche i requisiti PC per i possessori di laptop, suddividendoli in tre categorie.
Minimi (1080p e 30fps / Dettagli bassi)
- Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3050 80W+ Laptop / AMD Ryzen AI 7 350 o 360 / Intel Core Ultra 7 258V con Arc 140V (6 GB VRAM)
- Processore: Intel Core i5-12450H / AMD Ryzen 5 6600H / Intel Core Ultra 7 258V con Arc 140V
- RAM: 16 GB
- Sistema operativo: Windows 10 o successivo
- Spazio su disco: 70 GB SSD
Consigliati (1080p e 60fps / Dettagli medi)
- Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop / AMD Ryzen AI 9 370 (8 GB VRAM)
- Processore: Intel Core i7-12700H / AMD Ryzen 7 6800H
- RAM: 16GB
- Sistema operativo: Windows 10 o successivo
- Spazio su disco: 70 GB SSD
Alto (1440p e 60fps / Deattagli alti)
- Scheda video: Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop / AMD Ryzen AI Max+ 395 (8 GB VRAM)
- Processore: Intel Core i7-14700HX / AMD Ryzen 9 8940HX
- RAM: 32 GB
- Sistema operativo: Windows 10 o successivo
- Spazio su disco: 70 GB SSD
Ricordiamo infine che Dying Light: The Beast uscirà il 19 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.