Dying Light: The Beast, svelati i requisiti hardware per PC

Daniele Dolce

In vista dell’imminente pubblicazione di Dying Light: The Beast, Techland ha diffuso i requisiti hardware per PC. Li riportiamo di seguito.

Minimi (1080p e 30fps / Dettagli bassi)

  • Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A750 (6 GB VRAM)
  • Processore: Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 5800F
  • RAM: 16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 o successivo
  • Spazio su disco: 70 GB SSD

Consigliati (1440p e 60fps / Dettagli medi)

  • Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3070 TI / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc B580 (8 GB VRAM)
  • Processore: Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700
  • RAM: 16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 o successivo
  • Spazio su disco: 70 GB SSD

Alto (4K e 60fps / Deattagli alti)

  • Scheda video: Nvidia GeForce RTX 4070 TI / AMD Radeon RX 7900 GRE (12 GB VRAM)
  • Processore: Intel i7-13700K / AMD Ryzen 9 7800 X3D
  • RAM: 32 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 o successivo
  • Spazio su disco: 70 GB SSD

Ultra (4K e 60fps/ Dettagli ultra con RT e Frame Generation)

  • Scheda video: Nvidia GeForce RTX 5070 / AMD Radeon RX 9070 / Intel Arc B580 (12 GB VRAM)
  • Processore: Intel i9-14900K / AMD Ryzen 9 7950 X3D
  • RAM: 32 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 o successivo
  • Spazio su disco: 70 GB SSD

Di seguito le tecnologie supportate su PC:

  • Raytraced Global Illumination / Reflections
  • Supporto a risoluzioni Ultra-Wide
  • Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3.1 & 4
  • Opzioni di personalizzazione approfondite
  • Supporto a risoluzioni dinamiche
  • HDR
  • NVIDIA Reflex 2, AMD AntiLag 2, Intel Xe Low Latency

Per finire, Techland ha voluto elencare anche i requisiti PC per i possessori di laptop, suddividendoli in tre categorie.

Minimi (1080p e 30fps / Dettagli bassi)

  • Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3050 80W+ Laptop / AMD Ryzen AI 7 350 o 360 / Intel Core Ultra 7 258V con Arc 140V (6 GB VRAM)
  • Processore: Intel Core i5-12450H / AMD Ryzen 5 6600H / Intel Core Ultra 7 258V con Arc 140V
  • RAM: 16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 o successivo
  • Spazio su disco: 70 GB SSD

Consigliati (1080p e 60fps / Dettagli medi)

  • Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop / AMD Ryzen AI 9 370 (8 GB VRAM)
  • Processore: Intel Core i7-12700H / AMD Ryzen 7 6800H
  • RAM: 16GB
  • Sistema operativo: Windows 10 o successivo
  • Spazio su disco: 70 GB SSD

Alto (1440p e 60fps / Deattagli alti)

  • Scheda video: Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop / AMD Ryzen AI Max+ 395 (8 GB VRAM)
  • Processore: Intel Core i7-14700HX / AMD Ryzen 9 8940HX
  • RAM: 32 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 o successivo
  • Spazio su disco: 70 GB SSD

Ricordiamo infine che Dying Light: The Beast uscirà il 19 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

