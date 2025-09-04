007 First Light esce a marzo, ecco il gameplay

IO Interactive ha approfittato dell’ultimo State of Play dedicato interamente a 007 First Light per presentarne il gameplay e annunciarne la data di uscita.

In questa panoramica della durata di oltre mezz’ora, gli sviluppatori hanno mostrato degli spezzoni provenienti da due missioni del gioco: un incarico sotto copertura presso un prestigioso torneo di scacchi in Slovacchia, e un’infiltrazione in un evento di gala nel quartiere di Kensington, a Londra.

IO Interactive ha progettato 007 First Light per lasciare la massima libertà di manovra al giocatore nel raggiungimento degli obiettivi. Sarà infatti possibile scegliere se infiltrarsi di nascosto senza che nessuno si accorga della presenza di Bond, oppure scegliere un approccio più diretto, sfruttando ogni gadget e arma a disposizione. O magari optare per una via di mezzo e improvvisare, trasformando ogni elemento in un’opportunità.

È stato inoltre svelato il cast che darà vita ai personaggi principali del gioco:

Patrick Gibson nel ruolo di James Bond

nel ruolo di James Bond Priyanga Burford nel ruolo di M

nel ruolo di M Alastair Mackenzie nel ruolo di Q

nel ruolo di Q Kiera Lester nel ruolo di Miss Moneypenny

nel ruolo di Miss Moneypenny Lennie James nel ruolo del mentore di Bond, John Greenway

nel ruolo del mentore di Bond, John Greenway Noemie Nakai nel ruolo di Miss Roth

Per finire, segnaliamo che 007 First Light sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 27 marzo 2026.