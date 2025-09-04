Rami Ismail e Aesthetician Labs presentano Australia Did It

L’etichetta indie Mystic Forge pubblicherà il prossimo videogioco di Rami Ismail e Aesthetician Labs: si tratta di Australia Did It, un particolare reverse bullet hell ambientato in un futuro post-apocalittico. Questo videogioco è stato progettato come un titolo compatto e sperimentale, con l’intenzione di offrire un punto di vista diverso sul genere dei giochi strategici.

Ambientato in un bacino prosciugato dell’Oceano Atlantico a seguito di un misterioso evento catastrofico, Australia Did It vede i giocatori vestire i panni di mercenari assoldati per difendere un treno merci mentre si muove attraverso un fondale marino prosciugato e infestato da mostri. La missione del giocatore prevede la protezione del carico attraverso questo territorio ostile, respingendo infinite ondate di nemici a ogni stazione.

“Credo che l’industria videoludica non sia riuscita a supportare l’innovazione e la sperimentazione degli sviluppatori“, ha dichiarato Rami Ismail, già autore di Nuclear Throne e Luftrausers. “Publisher, investitori e azionisti finanziano le stesse poche scommesse sicure, sempre più avanti nello sviluppo, costringendo persino gli sviluppatori più creativi a realizzare giochi con idee prevedibili e a inserirci l’ultimo trend del momento. Ciò continua finché qualcuno non riesce a rompere gli schemi e a creare qualcosa di veramente nuovo, e poi i soldi lo inseguono finché non viene sostituito di nuovo. Avevo pochissime speranze per questo strano prototipo con cui stavo giocando, ma quando l’ho mostrato a Mystic Forge, non hanno nemmeno battuto ciglio di fronte al mix di generi sperimentali, hanno firmato un assegno per un breve ciclo di sviluppo e ci hanno supportato durante tutto lo sviluppo. Nessun limite, nessuna riserva, solo la ferma convinzione che i giochi abbiano bisogno di nuove idee e che valga la pena inseguirle“.

Australia Did It mescola vari generi al fine di crearne uno tutto suo: non solo reverse bullet hell, ma anche tower defense a turni che si fonda su un sistema di fusione delle unità. Al raggiungimento di ciascuna stazione, potremo scegliere tra speciali Carte ricompensa che garantiscono vantaggi e potenziamenti unici.

Australia Did It sarà disponibile entro fine anno su PC tramite Steam.