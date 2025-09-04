Assassin's Creed Mirage: disponibile il Discovery Tour Mobile

Ubisoft ha pubblicato Discovery Tour: Medieval Baghdad, una nuova applicazione gratuita per dispositivi mobiliche permette di esplorare la città protagonista di Assassin’s Creed Mirage.

Utilizzando la ricreazione di Baghdad presente nel videogioco, l’app consente di esplorare questa città perduta, capitale di progressi politici, scientifici, culturali e commerciali, attraverso due diverse modalità:

Access Codex ha voci enciclopediche accuratamente selezionate su storia, arte e cultura della Baghdad medievale e del Califfato Abbaside. Sulla base delle voci del Codex di History of Baghdad in Assassin’s Creed Mirage, è possibile interagire con questi contenuti attraverso le funzionalità di realtà aumentata dell’app e beneficiare di informazioni storiche aggiuntive per ogni elemento.

Explore Baghdad è un viaggio ludico e narrativo che richiede circa 2 ore per essere completato. Il giocatore ha il compito di raccogliere le voci del Codex attraverso una serie di minigiochi e un'esplorazione a 360°.

L’applicazione sviluppata dallo studio britannico Sugar Creative è ora disponibile sia su App Store che su Google Play Store per dispositivi iOS e Android.