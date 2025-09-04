Valve ha registrato il marchio Steam Frame

Pare che Valve sia al lavoro su un nuovo dispositivo chiamato Steam Frame, perlomeno stando alle pratiche depositate di recente presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti d’America.

Naturalmente per ora i dettagli sono scarsi, tuttavia il marchio registrato da Valve si riferisce a categorie che includono “hardware per computer; hardware per reti di computer; periferiche per computer; hardware e software per computer per la riproduzione, l’elaborazione e lo streaming di contenuti audio, video, dati, testo e multimediali“. Un secondo marchio, invece, inserisce Steam Frame in “categorie di console per videogiochi per uso ricreativo; console per videogiochi; accessori per videogiochi, controller per videogiochi“.

Le ipotesi a questo punto sono molteplici: è possibile che si tratti di un hardware pensato per l’uso su monitor o TV, dunque una console o un mini PC con SteamOS. Un’altra ipotesi è che possa trattarsi del successore di Valve Index, il primo visore per la realtà virtuale progettato direttamente dalla società di Bellevue. Tuttavia siamo nel campo delle speculazioni, almeno finché non ci sarà un eventuale annuncio ufficiale da parte di Valve.