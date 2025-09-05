2K licenzia personale in Firaxis Games

2K ha confermato di aver licenziato diversi dipendenti di Firaxis Games, lo studio noto principalmente per le serie di Civilization e XCOM.

Intervenendo sulle colonne di Game Developer, un portavoce del publisher ha dichiarato che in Firaxis è in corso una “ristrutturazione e ottimizzazione dei processi di sviluppo” al fine di migliorarne “adattabilità, collaborazione e creatività“.

Non si conosce l’esatto numero dei posti di lavoro tagliati, tuttavia le fonti della redazione di Game Developer parlano di dozzine di dipendenti mandati a casa.