Metal Gear Solid Δ: Snake Eater piazza un milione di copie

Konami ha annunciato che le vendite di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater hanno superato un milione di copie in tutto il mondo. Precisiamo che tale cifra si riferisce alle vendite digitali e alle unità fisiche distribuite, non a quelle effettivamente finite nelle mani dei giocatori.

“Questo importante traguardo riflette la duratura popolarità della serie Metal Gear, riconosciuta come una delle più influenti nella storia dei videogiochi,” si legge nel comunicato arrivato in redazione. “A più di vent’anni dall’uscita originale di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, la trama, i temi trattati e il gameplay continuano a riscuotere successo tra i fan di tutto il mondo.”

Disponibile su PC e console dallo scorso 28 agosto, questo remake rappresenta “un omaggio reverenziale, forse troppo, ma comunque imprescindibile per gli appassionati“, come abbiamo scritto nella nostra recensione.