Annunciato Puzzle Quest: Immortal Edition per PC e console

505 Games ha annunciato Puzzle Quest: Immortal Edition, una nuova edizione targata Infinity Plus Two del celebre puzzle game con elementi RPG.
Questa riedizione racchiude tutti i contenuti di Challenge of Warlords, Revenge of the Plague Lord e The Legend Returns in un unico pacchetto, con risoluzione 4K sulle piattaforme supportate e una nuova classe di personaggio.
Puzzle Quest: Immortal Edition sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal 18 settembre. Verrà venduto al prezzo di € 14,99.
Articolo precedente
Articolo successivo