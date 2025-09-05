Marvel Rivals debutterà su PS4 tra una settimana

NetEase Games ha annunciato che Marvel Rivals verrà pubblicato a brevissimo su PS4, in concomitanza con il lancio della prossima stagione intitolata Heart of the Dragon.
L’action multiplayer free-to-play sarà disponibile su PS4 a partire dal prossimo 12 settembre, giorno di lancio della Stagione 4 che introdurrà un nuovo personaggio: si tratta di Angela, un tank volante che può tuffarsi sui nemici per infilzarli con la sua lancia.
Ricordiamo che Marvel Rivals è già disponibile da diversi mesi su PC, PS5 e Xbox Series X|S.