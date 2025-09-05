Destiny 2: annunciata una diretta streaming dedicata a I Ribelli

Bungie ha annunciato una nuova diretta streaming dedicata a I Ribelli, la prossima espansione di Destiny 2 in arrivo a dicembre.

La diretta verrà trasmessa il 9 settembre alle 18:00, ora italiana, tramite il canale ufficiale PlayStation. Durante la trasmissione verranno presentati alcuni dettagli di questo nuovo DLC che segna una collaborazione ufficiale tra Bungie e Star Wars. Scopriremo infatti quali legami avrà questo universo con quello di Destiny.

Inoltre, nel corso della diretta verranno svelate le novità di Cenere e Ferro, la prossima stagione che debutterà proprio il 9 settembre e si protrarrà fino al lancio de I Ribelli, previsto per il 2 dicembre. In Cenere e Ferro debutteranno un nuovo artefatto con modifiche inedite, armi aggiuntive e un dungeon completamente nuovo.