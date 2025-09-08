Borderlands 4: pubblicato il trailer di lancio

Gearbox Software e 2K hanno pubblicato il trailer di lancio di Borderlands 4, il nuovo looter shooter che sarà disponibile su PC e console tra pochissimi giorni.

Il filmato ci invita a visitare Kairos assieme ai Cacciacripta, dove ci attendono un’infinità di armi e azione adrenalinica. Inoltre, il gioco supporta sin dal lancio il multiplayer cooperativo per quattro giocatori con funzionalità cross-platform.

Ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile dal 12 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre la versione per Nintendo Switch 2 uscirà il successivo 3 ottobre. In attesa di scoprire com’è nella recensione che sarà firmata da Marco Bortoluzzi, perché non date un’occhiata alla nostra più recente anteprima?