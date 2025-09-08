Puzzle Quest: The Legend Returns verrà rimosso dal commercio

Pubblicato nel 2019, Puzzle Quest: The Legend Returns sta per essere rimosso dal commercio. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina del prodotto del Nintendo eShop statunitense, ma al momento non è presente su quello italiano.

In ogni caso, il gioco non sarà più acquistabile dal 19 settembre dal momento che proprio in quella data uscirà Puzzle Quest: Immortal Edition, una seconda remaster del celebre puzzle game con meccaniche RPG che includerà anche i contenuti di The Legend Returns. Viene in ogni caso precisato che i possessori di quest’ultimo potranno continuare a usufruire del gioco che hanno legittimamente acquistato.

Ricordiamo che la Immortal Edition sviluppata da Infinity Plus Two introdurrà una nuova classe giocabile, oltre a un comparto grafico migliorato e tutti i contenuti pubblicati dall’uscita dell’originale a oggi.