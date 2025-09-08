Killer Inn: una seconda closed beta a ottobre

Square Enix ha annunciato una seconda closed beta di Killer Inn, il videogioco multiplayer sviluppato in collaborazione con Tactic Studios.

Il playtest si terrà su PC tramite Steam dalla mezzanotte di sabato 4 ottobre alle 23:59 di lunedì 13 ottobre. Per partecipare è necessario richiedere l’accesso tramite la pagina del prodotto presente su Steam. Viene inoltre fatto sapere che sono stati apportati diversi aggiornamenti rispetto alla prima beta che si è svolta a luglio, tra cui una rivalutazione di alcuni elementi di game design, modifiche al bilanciamento e l’aggiunta di nuove funzionalità sulla base dei feedback dei giocatori.

Infine, di seguito riportiamo i requisiti della beta di Killer Inn.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit / Windows 11

: Windows 10 64-bit / Windows 11 Processore : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-7500

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-7500 RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda video : AMD Radeon RX 5500 XT 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

: AMD Radeon RX 5500 XT 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 75 GB (SSD)

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit / Windows 11

: Windows 10 64-bit / Windows 11 Processore : AMD Ryzen 5 5500 / Intel Core i7-9700K / Intel Core i5-10600

: AMD Ryzen 5 5500 / Intel Core i7-9700K / Intel Core i5-10600 RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda video : AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 75 GB (SSD)