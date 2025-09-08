MachineGames non ha chiuso con Wolfenstein

Dopo l’ottimo Indiana Jones e l’Antico Cerchio, MachineGames potrebbe tornare alla sua serie di punta: quella di Wolfenstein.

Intervenendo alla fine di un documentario realizzato da Noclip, il co-fondatore e responsabile dello studio svedese Jerk Gustafsson ha dichiarato di aver sin dall’inizio pensato alla storia di William “B.J.” Blazkowicz come una trilogia. “Quel viaggio, per B.J., anche durante quelle prime settimane in id, quando abbiamo messo nero su bianco [The] New Order, avevamo già un piano per quel personaggio, almeno: cosa sarebbe successo nel secondo, cosa sarebbe successo nel terzo,” ha affermato Gustafsson. “Credo sia importante dirlo, perché, almeno spero, non abbiamo ancora finito con Wolfenstein. Abbiamo ancora una storia da raccontare.”

Ricordiamo che MachineGames ha preso in mano le redini di Wolfenstein con The New Order pubblicato nel 2014, seguito da The New Colossus nel 2017. Successivamente sono stati pubblicati due spin-off: Youngblood che vede i giocatori vestire i panni delle figlie di B.J, Jessie e Zofia, e infine Cyberpilot per dispositivi di realtà virtuale. Entrambi questi spin-off sono stati realizzati in collaborazione con Arkane Lyon.

Nel frattempo, è stato annunciato che MachineGames sta collaborando con Amazon MGM Studios per creare una serie TV ispirata proprio alla saga videoludica di Wolfenstein.