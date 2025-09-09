Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, ecco i requisiti per PC

Quando mancano poche settimane all’uscita, Paradox Interactive e The Chinese Room hanno diffuso i requisiti di sistema per giocare a Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 su PC. Si tratta di requisiti decisamente abbordabili, per non dire modesti, il che potrebbe far felici i possessori di hardware non proprio al passo coi tempi.
Requisiti minimi
- Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)
- Processore: Intel Core i3-8350K | AMD Ryzen 3 3300X
- RAM: 8 GB
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) | AMD Radeon RX 480 (8GB) | Intel Arc A580 (8GB) | AMD Radeon 780M
- DirectX: Versione 12
- Spazio disponibile: 30 GB
Requisiti consigliati
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 5 5600X
- RAM: 16 GB
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8GB) | AMD Radeon RX 6700 XT (12GB)
- DirectX: Versione 12
- Spazio disponibile: 30 GB
Ricordiamo che Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 sarà disponibile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S dal 21 ottobre.
