Digimon Story Time Stranger: in programma una demo

Bandai Namco e gli sviluppatori di Media.Vision stanno per pubblicare una demo di Digimon Story Time Stranger. La notizia è stata riportata su Gamersky in seguito a un’intervista con il producer Ryosuke Hara.

Non si conoscono le tempistiche, tuttavia il producer ha precisato che il dimostrativo verrà pubblicato prima del lancio del gioco. Non bisognerà attendere a lungo, quindi, dal momento che l’uscita di Digimon Story Time Stranger è prevista il 3 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Per il momento non sappiamo altro sulla demo, pertanto non conosciamo quali saranno i contenuti né su quali piattaforme verrà pubblicata. Continueremo a tenervi informati.