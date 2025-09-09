FORUM

Digimon Story Time Stranger: in programma una demo

Daniele Dolce

Bandai Namco e gli sviluppatori di Media.Vision stanno per pubblicare una demo di Digimon Story Time Stranger. La notizia è stata riportata su Gamersky in seguito a un’intervista con il producer Ryosuke Hara.

Non si conoscono le tempistiche, tuttavia il producer ha precisato che il dimostrativo verrà pubblicato prima del lancio del gioco. Non bisognerà attendere a lungo, quindi, dal momento che l’uscita di Digimon Story Time Stranger è prevista il 3 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Per il momento non sappiamo altro sulla demo, pertanto non conosciamo quali saranno i contenuti né su quali piattaforme verrà pubblicata. Continueremo a tenervi informati.

Articolo precedente

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, ecco i requisiti per PC

Articolo successivo

Torna il PC Gaming Show in occasione del TGS 2025

Condividi con gli amici










Inviare

Password dimenticata