FORUM

Torna il PC Gaming Show in occasione del TGS 2025

Daniele Dolce

È stato annunciato uno speciale PC Gaming Show che si terrà a fine mese in occasione del Tokyo Game Show 2025.

La trasmissione punterà i riflettori su vari videogiochi con trailer, annunci, interviste agli sviluppatori e notizie dallo showfloor. Tra i publisher già confermati troviamo SEGA, Devolver Digital e Nightdive Studios, che presenteranno i loro videogiochi in arrivo prossimamente su PC.

Appuntamento a partire dalle 18:00 (ora italiana) di domenica 28 settembre. Il PC Gaming Show Tokyo Direct verrà trasmesso su YouTube, Twitch e Steam.

Articolo precedente

Digimon Story Time Stranger: in programma una demo

Articolo successivo

Destiny 2: aggiornamento Cenere e Ferro disponibile da oggi

Condividi con gli amici










Inviare

Password dimenticata