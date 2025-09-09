Torna il PC Gaming Show in occasione del TGS 2025

È stato annunciato uno speciale PC Gaming Show che si terrà a fine mese in occasione del Tokyo Game Show 2025.
La trasmissione punterà i riflettori su vari videogiochi con trailer, annunci, interviste agli sviluppatori e notizie dallo showfloor. Tra i publisher già confermati troviamo SEGA, Devolver Digital e Nightdive Studios, che presenteranno i loro videogiochi in arrivo prossimamente su PC.
Appuntamento a partire dalle 18:00 (ora italiana) di domenica 28 settembre. Il PC Gaming Show Tokyo Direct verrà trasmesso su YouTube, Twitch e Steam.
