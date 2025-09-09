Destiny 2: aggiornamento Cenere e Ferro disponibile da oggi

Destiny 2 sta per aggiornarsi con l’update Cenere e Ferro, disponibile da oggi dopo il consueto reset settimanale.
Questo nuovo aggiornamento includerà un’attività inedita che porterà i giocatori di nuovo nelle Terre Infette, una location già vista nel primo Destiny, ma anche il ritorno dei Covi delle Segrete come Operazioni di Punta. Inoltre ci sarà una nuova missione esotica, assime ad armi e armature aggiuntive.
Cenere e Ferro si protrarrà per diversi mesi, fino al lancio dell’espansione I Ribelli, la cui uscita è fissata al 2 dicembre.