Pacific Drive: annunciato il DLC Whispers in the Woods

Il publisher Kepler Interactive e gli sviluppatori di Ironwood Studios hanno annunciato Whispers in the Woods, un nuovo DLC per l’avventura paranormale Pacific Drive.

Questa espansione porterà nuovamente i giocatori nella Zona di Esclusione Olimpica, dove assisteranno all’ascesa di un gruppo di fanatici ossessionati dall’Anomalia. I contenuti del DLC potranno essere affrontati in qualsiasi momento dopo le prime ore di gioco e offrirà una storia della durata variabile tra le 8 e le 12 ore. Non solo nuove aree da esplorare, Whispers in the Woods introdurrà un sistema di gioco basato sui cosiddetti manufatti: oggetti che creano effetti misteriosi e modificano sia il personaggio che il mondo che lo circonda.

Pacific Drive: Whispers in the Woods sarà disponibile su PC (Steam, Epic Games Store) e PS5 entro fine anno.