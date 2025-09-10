Un nuovo Dead Island è ufficialmente in sviluppo

Deep Silver ha confermato che Dambuster Studios sta sviluppando un nuovo capitolo della saga di Dead Island, tuttavia per ora non sono stati diffusi dettagli a riguardo.

Nel frattempo, però, il publisher festeggia il raggiungimento del traguardo di 20 milioni di giocatori per Dead Island 2. Pubblicato nell’aprile del 2023, il gioco ha riscosso subito grande successo, rilanciando la serie nata nel lontano 2011. Come sempre precisiamo che tale cifra non equivale al totale delle copie vendute, anche perché nel frattempo il gioco è stato inserito nelle offerte di vari servizi in abbonamento, come Xbox Game Pass e PlayStation Plus.