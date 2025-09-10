Destiny 2: Bungie svela i primi dettagli de I Ribelli

Bungie ha presentato le prime informazioni ufficiali su I Ribelli, la prossima espansione di Destiny 2 fortemente ispirata all’universo di Star Wars creata in collaborazione con Disney e Lucasfilm Games.

Ne I Ribelli, i guardiani vivranno l’esperienza di essere parte di un gruppo di disperati che si preparano a sfidare una potente fazione dei Cabal, l’Impero Barant, che il Ramingo sospetta abbia un legame con i Nove. Sfidando l’Avanguardia, i Guardiani inseguiranno il Ramingo mentre esplorano un sottobosco fatto di ombre e intrighi per accumulare influenza e potere.

Tra le novità più importanti presentate nelle scorse ore spiccano le nuove modalità di gioco nella Frontiera Senza Legge, che mettono i guardiani al cospetto di missioni personalizzabilida affrontare in solitaria o in cooperativa. Le missioni possono spaziare tra l’eliminazione di un nemico specifico con una taglia sulla sua testa, il sabotaggio o il contrabbando.

Ci sarà anche un nuovo hub social ispirato a Mos Eisley, l’Avamposto di Tharsis, dove sono di stanza varie fazioni che si contendono il controllo della Frontiera: i Barracudisti, ossia una banda di anarchici eliksni; la Divisione della Totalità, una frangia dell’Impero Barant guidata da psionici; infine la Riforma di Tharsis, dei vex che hanno imparato a pensare individualmente dopo essersi liberati dal giogo di Maya Sundaresh. Completando missioni e incarichi per queste fazioni, i guardiani acquisiranno fama per espandere il proprio arsenale.

Inoltre, I Ribelli introduce un nuovo archetipo di arma, il Blaster: si tratta di armi a energia che attingono munizioni direttamente dalle riserve e sono dotate di un sistema di gestione del calore. Ci saranno anche le spade laser, come mostrato nel video di presentazione, ma questo elemento non è stato ancora presentato in dettaglio.

Infine, ricordiamo che I Ribelli uscirà il 2 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Nel frattempo è disponibile il nuovo aggiornamento Cenere e Ferro.