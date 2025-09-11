Football Manager 26 in uscita a novembre, ecco i primi dettagli

SEGA e Sports Interactive hanno annunciato la data di uscita di Football Manager 26, il nuovo capitolo della serie di gestionali calcistici, per la prima volta sviluppato in Unity.

Tra le novità di quest’anno troviamo le nuove animazioni volumetriche e una veste grafica del campo aggiornata. Football Manager 26 punta a offrire un livello di realismo superiore includendo anche la Premier League grazie a un accordo di licenza ufficiale. Viene introdotto anche il calcio femminile, integrato all’interno dell’ecosistema di Football Manager per formare un unico universo calcistico. Infine, l’interfaccia rinnovata permette di avere maggiore controllo e influenza sulle scelte nella carriera di ogni allenatore: accoglie infatti ulteriori migliorie nelle sezioni dedicate alla tattica, all’osservazione e al mercato.

Football Manager 26 sarà disponibile su PC e Mac il prossimo 4 novembre. In concomitanza verranno pubblicate anche le versioni console per PS5 e Xbox Series X!S, mentre Football Manager 26 Touch debutterà lo stesso giorno su Nintendo Switch.