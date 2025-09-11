Apex Legends: Showdown, arriva l'aggiornamento di metà stagione

È in arrivo l’aggiornamento di metà stagione di Apex Legends: Showdown che porterà con sé anche l’evento a tempo Ferro e Fuoco.

Con l’update i giocatori potranno ottenere il nuovo Flatline mitico dalle capsule assistenza di Rampart per sfruttare le sue due abilità: i nemici abbattuti si trasformano in bombe a orologeria e ogni quinto proiettile sparato infligge il doppio dei danni e provoca una scarica ad area. Inoltre, si possono trovare i lanciagranate EPG-1 nelle capsule mitiche e il Bocek apparirà con maggiore frequenza. In più, le Leggende potranno creare nuove Jolly per guadagnare un vantaggio sugli avversari, con abilità inedite come marcare i nemici con danni esplosivi o ricaricare istantaneamente dopo un’eliminazione.

L’aggiornamento apporta inoltre delle modifiche a due Leggende:

diventa più affidabile grazie ad alcune modifiche importanti ai suoi potenziamenti di livello 2. Il nuovo upgrade Velocità armata le permette di avere maggiore flessibilità nell’uso efficace delle armi a corto raggio. Inoltre, Palla di fuoco lascia ora scie di magma sul terreno mentre si muove, e Mad Maggie subisce il 50% di danni da fuoco in meno da tutte le fonti. Seer torna sotto i riflettori con maggior potenza in combattimento grazie alla sua Tattica Centro dell’attenzione e all’Ultimate Opera d’arte, evitando però alcuni dei problemi che in passato lo rendevano troppo opprimente come avversario.

Segnaliamo che l’evento Ferro e Fuoco partirà il 16 settembre per concludersi il 14 ottobre.