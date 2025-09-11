Elden Ring Nightreign introduce la modalità Profondo della Notte

FromSoftware ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito di Elden Ring Nightreign che introduce la modalità di gioco endgame Profondo della Notte.

Profondo della Notte può iniziare nascondendo il Signore della Notte e qualsiasi Terra Mutevole ai giocatori fino all’inizio della battaglia. I nemici in tutta Plagaride saranno più impegnativi e i nemici casuali saranno mutati e presenteranno un pericolo estremo per i giocatori. Per aiutare a sconfiggere i nemici così rinforzati, i giocatori potranno scoprire nuovi potenziamenti delle armi, ma questi potrebbero anche contenere un effetto dannoso come l’aumento dei danni subiti. Essere altamente selettivi sarà necessario per sopravvivere durante la notte e sconfiggere il Signore della Notte.

I giocatori potranno sbloccare tre nuovi slot per le Reliquie da usare esclusivamente per le Reliquie della Profondità, una nuova ricompensa che i giocatori possono guadagnare nella modalità Profondo della Notte. Queste Reliquie delle Profondità possono aggiungere potenti miglioramenti per i giocatori, ma come le nuove armi, anche il potere ha un costo. Per essere vittoriosi saranno necessari abili calcoli e precise esecuzioni.

L’aggiornamento gratuito di Elden Ring Nightreign è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.