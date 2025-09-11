Play Acclaim Showcase: ecco tutti i videogiochi annunciati

La rinata Acclaim ha trasmesso il suo primo showcase per presentare diversi videogiochi sviluppati da vari studi indipendenti. Ecco ciò che è stato annunciato.

Tossdown

Sviluppato da Fer Factor, viene descritto come “Crazy Taxi che incontra Jet Set Radio“. In Tossdown vestiremo i panni di un fattorino impegnato a farsi strada tra una raffica di ostacoli assurdi in una corsa contro il tempo per consegnare pacchi. Per sopravvivere sarà necessario raccogliere power-up stravaganti, far esplodere i nemici e sfida la gravità. Sarà disponibile prossimamente su PC e console.

Ground Zero Hero

Un action roguelite sviluppato da Rowan Edmonson ambientato in un mondo post-apocalittico. Si tratta di un classico reverse bullet hell sulla scia di Vampire Survivors in cui dovremo combattere contro creature mutanti sbloccando potenziamenti e combinando varie abilità per sopravvivere. Anche Ground Zero Hero uscirà prossimamente su PC e console.

Basketball Classics

Un videogioco di basket realizzato da Namo Games che richiama alla mente i grandi classici dell’era 8-bit. Basketball Classics offre uno sportivo cestistico arcade con un gameplay semplificato, una modalità storia e un’ampia gamma di giocatori con attributi e caratteristiche individuali. Già disponibile su PC, uscirà prossimamente su Nintendo Switch.

Pixel Washer

Pixel Washer di Valadria è un tipico videogioco rilassante che ci mette nei panni di un maialino armato di idropulitrice. Scopo del gioco: esplorare i livelli e rimuovere lo sporco dagli oggetti. Tutto qui. Uscirà prossimamente su PC e console.

The Prisoning: Fletcher’s Quest

Arriviamo ora all’immancabile metroidvania in pixel art. Sviluppato da Elden Pixels, The Prisoning: Fletcher’s Quest ci trasporterà nella mente di uno sviluppatore di videogiochi sull’orlo del burnout fisico ed emotivo durante le fasi finali di un progetto. Da notare che si tratta di un metroidvania con generazione procedurale dei livelli in cui le stanze create dagli sviluppatori si alternano in maniera casuale. Quando uscirà? Prossimamente su PC e console, ovvio.

GRIDbeat!

Un dungeon crawler che incontra i videogiochi musicali, GRIDbeat! sviluppato da Ridiculous Games metterà i giocatori nei panni di un hacker che è riuscito a violare Knoss.OS, la rete più protetta del pianeta della principale corporazione mondiale, riuscendo a trafugare un carico di dati inestimabili. Peccato che ora l’hacker sia rimasto intrappolato al suo interno, braccato da protocolli di sicurezza e malware ostili. L’unico modo di fuggire è riuscire a sincronizzarsi con il sistema muovendosi al giusto ritmo. In arrivo su PC e console.

Talaka

Talaka di Potato Kid è un action roguelite ispirato alla mitologia afro-brasiliana. Giocheremo nei panni di una giovane guerriera che un tempo credeva nelle antiche leggende: le storie degli dei Orisha, delle creature mistiche e degli antichi regni. Ma con il passare del tempo, i miti svanirono. Dimenticate dal mondo, le leggende hanno iniziato a disfarsi, trasformandosi in caos e rompendo l’armonia tra i mondi. Con gli Orisha al suo fianco, la giovane guerriera deve combattere per ristabilire l’equilibrio prima che le storie svaniscano per sempre. Prossimamente su PC e console.

HYPERyuki: Snowboard Syndicate

Un videogioco di competizioni con gli snowboard sviluppato da Wabisabi Design, HYPERyuki: Snowboard Syndicate presenta modalità di gioco single player e multiplayer, con la possibilità di sbloccare oggetti di personalizzazione estetica. Uscirà prossimamente su PC e console.

Katanaut

Katanaut è un action roguelite con struttura metroidvania ambientato a bordo di una gigantesca stazione spaziale che precipita inesorabilmente e senza controllo nel caos. Il gioco è già disponibile su PC (qui trovate la nostra recensione), mentre le versioni console verranno pubblicate prossimamente.