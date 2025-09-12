Bohemia Interactive presenta l'action platform Knights of the Fall

Bohemia Interactive, qui nelle vesti di publisher, ha presentato Knights of the Fall: si tratta di un platform d’azione in sviluppo presso Airo Games.

Knights of the Fall è ambientato su una Terra distopica e post-apocalittica: nel 1947, l’agenzia segreta NASS fu fondata per decodificare misteriosi segnali cosmici, innescando il rapido boom tecnologico del Giappone. Tuttavia, nel 1986, l’accensione di un reattore a energia di punto zero spalancò un varco verso un’altra dimensione, invitando la vita aliena sul pianeta e gettando l’umanità in una disperata lotta per la sopravvivenza. Tra questi, il veterano Haru si allea con Yoshida, un ex scienziato della NASS, e insieme esplorano un mondo cambiato per sempre, con la speranza di salvare la Terra e coloro che sono intrappolati nelle anomalie della singolarità.

Il gioco offre un mondo disegnato a mano mosso da uno stile che fonde 2D e 3D. Qui ci troveremo a esplorare città in rovina, ospedali invasi da creature soprannaturali, laboratori sotterranei della NASS e anomalie distorte dove passato e futuro si scontrano.

Knights of the Fall verrà pubblicato prossimamente su PC tramite Steam. Non è stata comunicata la data di uscita definitiva.