Alabaster Dawn: la demo verrà pubblicata la settimana prossima

Radical Fish Games, lo studio di sviluppo dell’ottimo CrossCode, ha annunciato una demo di Alabaster Dawn che verrà pubblicata la settimana prossima.

Il dimostrativo uscirà il 18 settembre su Steam e permetterà agli interessati di provare questo nuovo action RPG con visuale dall’alto. La demo sarà divisa in due parti: la prima includerà il prologo del gioco con la possibilità di trasferire i progressi nel prodotto finale. La seconda parte, invece, presenterà una sezione avanzata del gioco incentrata sull’esplorazione di un dungeon. In questo caso i salvataggi non saranno compatibili con il gioco completo.

In totale, la demo di Alabaster Dawn offrirà contenuti per una durata variabile compresa tra un’ora e mezza e due ore e mezza, con combattimenti con quattro boss e nove tipologie di nemici.