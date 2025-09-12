Dying Light: The Beast, un trailer sulla Bestia dentro Kyle Crane

Prosegue la serie di video che Techland sta pubblicando in vista dell’imminente lancio di Dying Light: The Beast. In questo breve trailer viene mostrata la Bestia dentro Kyle Crane, il protagonista del gioco che dopo anni di esperimenti e torture cerca vendetta contro i suoi aguzzini.

Grazie ai poteri della Bestia, Kyle Crane può affrontare gli orrori che si nascondono nella notte. E a proposito di questi orrori, gli sviluppatori hanno confezionato anche un nuovo video che ci porta dietro le quinte della lavorazione per raccontare alcuni retroscena relativi agli zombie.

In Dying Light: The Beast, gli zombie sono stati rivisitati per renderli più realistici e inquietanti, così da dar loro un senso più forte della loro passata umanità e una presenza più terrificante. Anche le creature volanti sono state riprogettate, così da renderle più minacciose e imprevedibili. Mentre il comportamento altamente aggressivo degli zombie, le contromisure immediate e i brevi tempi di ricarica rendono gli incontri ancora più intensi.

Ricordiamo che Dying Light: The Beast verrà pubblicato il 18 settembre su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.