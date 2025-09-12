Slay the Spire 2 rinviato al 2026: in uscita a marzo

Mega Crit ha annunciato il rinvio della data di uscita di Slay the Spire 2, il sequel dell’acclamato deckbuilder roguelite che reso popolare il genere.

“Sappiamo che non è la notizia volevate sentire (noi compresi, non vediamo l’ora di farvelo provare!). In origine puntavamo alla fine del 2025, ma ci siamo sbagliati. Ci serve ancora un po’ di tempo,” si legge nel breve comunicato diffuso via social.

Il team di sviluppo spiegano che non c’è una singola ragione che ha portato gli sviluppatori a spostare la data di lancio, bensì un insieme di fattori tra cui eventi personali che hanno coinvolto alcuni membri del team, ma anche la volontà di prendersi più tempo per rifinire il gioco e far sì che sia all’altezza degli standard previsti. Viene inoltre precisato che il rinvio non ha nulla a che fare con il recente lancio di Hollow Knight: Silksong, il quale ha creato il vuoto tra le pubblicazioni di videogiochi indipendenti.

La nuova finestra di lancio di Slay the Spire 2 è stata fissata al prossimo marzo 2026.