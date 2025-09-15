Nintendo svela Yoshi and the Mysterious Book per Switch 2

Nintendo ha annunciato Yoshi and the Mysterious Book per Switch 2. Di seguito il trailer di presentazione.
Riportiamo la descrizione ufficiale del platform fornita dalla Casa di Kyoto: “Un giorno, sull’isola dove vivono Yoshi e i suoi amici, dal cielo cade all’improvviso uno strano libro parlante di nome N. Ciclopedio. Le pagine di questo misterioso libro contengono informazioni su delle strane creature, e così Yoshi si offre di aiutare a investigare.”
Yoshi and the Mysterious Book sarà disponibile su Nintendo Switch 2 nel corso della primavera 2026.
