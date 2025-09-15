Hades II in uscita a breve su PC, Nintendo Switch e Switch 2

Dopo poco più di un anno trascorso in Accesso Anticipato, Hades II è finalmente pronto al lancio nella sua versione 1.0. Supergiant Games ne ha infatti annunciato la data di uscita, non solo per quanto riguarda la versione PC, ma anche per quelle in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2.

Nei panni di Melinoe, la Principessa dell’Oltretomba, dovremo avventurarci in un mondo in continuo mutamento per debellare una volta per tutte le forze del Titano del Tempo con il supporto di tutto l’Olimpo.

Hades II sarà disponibile dal 25 settembre su PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Viene inoltre fatto sapere che il gioco supporterà sin dall’uscità la funzionalità di cross-save su tutte le piattaforme, permettendo ai giocatori di trasferire i salvataggi tra le versioni per console Nintendo e quella PC, e viceversa. Infine, è stato annunciato che l’edizione fisica su scheda verrà pubblicata il 20 novembre.