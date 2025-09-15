Koei Tecmo ha annunciato il remake di Fatal Frame II: Crimson Butterfly, ossia un rifacimento completo del videogioco horror uscito originariamente nel 2003 su PlayStation 2.

Nel gioco seguiamo le vicende delle sorelle gemelle Mio e Mayu Amakura mentre visitano un ruscello, guidate dai loro ricordi d’infanzia. Mentre Mio ricorda il passato, la sorella maggiore Mayu è attratta da una farfalla color cremisi, che la conduce in un misterioso villaggio apparentemente inesistente. Qui è sempre notte e le gemelle devono tentare di sfuggire al misterioso rituale di alcuni spiriti vendicativi. Separata dalla sorella, Mio cerca di ritrovarla per scappare. L’unico strumento a sua disposizione è la Camera Obscura, un dispositivo che cattura ed esilia l’impossibile. Mio non lo sa ma, con le sue azioni, riproduce involontariamente il passato e questo la conduce nel cuore del villaggio. Lì scoprirà la verità sul rituale proibito cui non si deve mai assistere.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake viene descritto come un rifacimento completo del gioco originale, con migliorie a grafica, audio, sistemi di gioco principali e comandi.

Il gioco sarà disponibile nei primi mesi del 2026 su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.