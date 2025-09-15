Square Enix presenta Dragon Quest VII Reimagined per PC e console

Square Enix ha annunciato Dragon Quest VII Reimagined, un remake di Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past pubblicato originariamente nel 2000.
Di seguito le caratteristiche principali di questo rifacimento.
- Il design dei personaggi, realizzato in origine dal celebre autore di manga Akira Toriyama, è stato reinterpretato con uno stile 3D utilizzando bambole realizzate nel mondo reale. Ambienti e dungeon sono stati creati con un’estetica realizzata a mano in stile diorama.
- Il comparto narrativo di Dragon Quest VII Reimagined è stato migliorato per offrire un’esperienza più snella. Presenti contenuti opzionali, come minigiochi e missioni o storie secondarie.
- Il sistema di combattimento è stato migliorato per offrire scontri più dinamici con modifiche significative, come un sistema di vocazioni che permette di avere un doppio mestiere, l’abilità “Libero sfogo” attivabile quando un personaggio si innervosisce e la nuova vocazione “Domamostri” che conferisce il vantaggio di vocazione “Rinforzo positivo”, con cui richiamare potenti mostri in grado di attaccare il nemico.
- Potremo viaggiare insieme a personaggi come Kiefer, il principe di Estard, e Maribel, la figlia di un sindaco, e fare la conoscenza di molti altri alleati e nemici.
- Scopriremo, amplieremo ed esploreremo diversi mondi recuperando frammenti e completando tavolette. Qui troveremo città da visitare, dungeon impegnativi da affrontare, missioni da completare e molto altro.
- Al fine di offrire un’esperienza fluida, sono state implementate diverse migliorie generali, tra cui un’interfaccia rivisitata che permette di accedere più facilmente alle informazioni.
Dragon Quest VII Reimagined sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2 dal 5 febbraio 2026.