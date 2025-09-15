Balatro: LocalThunk rinvia l'aggiornamento 1.1

LocalThunk ha annunciato di aver rinviato l’aggiornamento 1.1 di Balatro a data da destinarsi. Il singolo sviluppatore del deckbuilder roguelite ispirato al poker ha fatto sapere che l’update non verrà pubblicato nel 2025.

“Lo so, l’avevo annunciato, ma ora è chiaro che non accadrà entro la fine dell’anno e volevo dirvelo subito,” ha scritto lo sviluppatore. “Mi dispiace di non essere riuscito a mantere la promessa.”

LocalThunk, la cui identità è ancora oggi un mistero, ha spiegato di lavorare molto lentamente per evitare il crunch e lo stress legati allo sviluppo professionale di videogiochi. “Prima di Balatro, non avevo mai fissato una scadenza per nessuno dei miei progetti e ora mi rendo conto di quanto questo sia importante per il mio processo creativo,” ha proseguito. “Sono molto fortunato perché posso scegliere di fare questo lavoro come voglio, e credo che la versione migliore di ‘lavoro’ per me sia quella che mi fa venire voglia di tornare alla tastiera ogni giorno, in salute e, si spera, con lo stesso entusiasmo che ho oggi per lo sviluppo di videogiochi anche tra cinque anni.”

L’aggiornamento 1.1 di Balatro introdurrà nuovi contenuti e sarà gratuito per tutti i giocatori su ogni piattaforma. LocalThunk non ha fissato un’altra finestra di lancio, precisando che uscirà solo quando sarà pronto. L’unica certezza è che non uscirà quest’anno.