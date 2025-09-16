Palworld lascerà l'Accesso Anticipato nel 2026

Pocketpair ha annunciato il piano che porterà all’uscita dall’Accesso Anticipato di Palworld nel corso del 2026.

Lo studio di sviluppo fa sapere che d’ora in avanti la pubblicazione di nuovi contenuti subirà un rallentamento, tant’è che viene precisato che il prossimo aggiornamento invernale sarà più piccolo rispetto ai precedenti. Tuttavia, ciò permetterà a Pocketpair di concentrarsi quasi completamente sulla versione 1.0 in uscita l’anno prossimo su PC e console.

“Vogliamo solo essere chiari sulla direzione che abbiamo intrapreso e sullo sviluppo futuro di Palworld: lo sviluppo di Palworld non sta rallentando e non verrà ridimensionato, anzi. Palworld 1.0 sarà una pietra miliare importante per noi e abbiamo pianificato una quantità davvero enorme di contenuti per l’aggiornamento 1.0,” ha dichiarato il responsabile delle comunicazioni di Pocketpair. “Piuttosto che affrettare i tempi, crediamo che gettare le giuste basi ora porterà a un gioco migliore alla fine. Siamo davvero entusiasti di questo e speriamo che anche i nostri fan lo siano. Abbiamo in programma di condividere alcune anticipazioni su Palworld 1.0 nel prossimo futuro.”

Nonostante le beghe legali con Nintendo, che hanno costretto gli sviluppatori a rimuovere o rimaneggiare alcune funzionalità di Palworld, i lavori proseguono e la pubblicazione della versione completa del gioco si avvicina. Ricordiamo che al momento il gioco è disponibile in Accesso Anticipato su PC, PS5 e Xbox Series X|S.