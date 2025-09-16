Ratatan: svelata la roadmap in vista dell'uscita imminente

Gli sviluppatori di Ratatan hanno pubblicato la roadmap degli aggiornamenti che verranno pubblicati durante l’Accesso Anticipato.

Il successore spiriturale di Patapon si aggiornerà già alla fine di ottobre. Questo primo update introdurrà il sistema di abilità denominato Super Fever e nuovi potenziamenti, oltre ad apportare modifiche all’interfaccia e all’esperienza utente, mentre verranno aggiunti nuovi eventi casuali. Il secondo aggiornamento arriverà a dicembre, con l’aggiunta di nuovi livelli e le battaglie con i Dark Ratatan, più altre novità minori. Infine, il terzo aggiornamento debutterà in primavera: verrà aggiunto un nuovo mondo, verranno implementati gli achievement e saranno introdotte altre novità.

Ricordiamo che Ratatan verrà pubblicato il 18 settembre su PC via Steam in Accesso Anticipato, dove vi rimarrà per almeno sei mesi prima che venga pubblicata la versione 1.0.