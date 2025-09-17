Little Nightmares III: disponibile la demo su PC e console

Bandai Namco ha pubblicato la demo di Little Nightmares III, ora disponibile su PC e console.

Il dimostrativo permette ai giocatori di impersonare Low e Alone mentre cercano di fuggire dalla Necropoli, una città desolata, sospesa nel tempo e nel mezzo del deserto, in cui la minaccia del Monster Baby incombe in ogni angolo. La demo è giocabile sia in solitaria, con l’intelligenza artificiale che gestisce il compagno, sia in compagnia di un altro giocatore in carne e ossa tramite co-op online.

Ricordiamo che la versione completa di Little Nightmares III sarà disponibile il prossimo 10 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.