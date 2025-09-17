Escape from Tarkov: chi vorrà giocarci su Steam dovrà ricomprarlo

Lo studio di sviluppo Battlestate Games ha pubblicato le F.A.Q. relative al lancio di Escape from Tarkov su Steam previsto per il 15 novembre, rendendo noto che chiunque possieda già il gioco dovrà acquistarlo di nuovo se vorrà averlo anche sulla piattaforma di Valve. Viene inoltre precisato che basterà acquistare una qualsiasi edizione del gioco su Steam, che poi dovrà essere collegata a quella acquistata in precedenza sul sito dello sviluppatore tramite il proprio account Battlestate Games.

“Per giocare a Escape from Tarkov tramite Steam, devi acquistare una qualsiasi edizione del gioco su Steam. Puoi quindi collegare il tuo account Battlestate Games esistente con una copia attiva del gioco al tuo profilo Steam. Se le edizioni sono diverse, verrà automaticamente utilizzata l’edizione superiore delle due quando avvierai il gioco tramite Steam. Ad esempio: se hai acquistato la Standard Edition su Steam ma il tuo account Battlestate Games contiene già la The Unheard Edition, avviando il gioco tramite Steam avrai accesso al profilo The Unheard Edition.”

Collegando gli account, i progressi verranno immediatamente trasferiti su Steam e verranno sbloccati i relativi obiettivi.

Tuttavia questa scelta ha fatto storcere il naso a molti giocatori che hanno supportato Escape from Tarkov acquistando il gioco sul sito di Battlestate Games. I forum di Steam sono infatti pieni di discussioni aperte da utenti che si aspettavano di ricevere un codice Steam senza dover acquistare due volte lo stesso gioco. Va tuttavia precisato che Escape from Tarkov rimarrà giocabile tramite il client proprietario degli sviluppatori e i server tra le due edizioni saranno comuni, pertanto non è necessario acquistare il gioco su Steam per continuare a giocare allo sparatutto di estrazione.