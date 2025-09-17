FORUM
Ghost of Yotei

Ghost of Yotei: pubblicato un nuovo trailer con sequenze di gameplay

Sucker Punch ha confezionato un nuovo trailer di Ghost of Yotei con sequenze di gameplay intramezzate da scene dal taglio cinematografico.

Ambientato circa tre secoli dopo le vicende di Ghost of Tsushima, questo videogioco segue le vicende di una mercenaria solitaria di nome Atsu. Assetata di vendetta, si mette alla ricerca di coloro che hanno ucciso la sua famiglia molti anni prima. La sua missione attraverso Ezo la porterà in terre inesplorate, alla ricerca di una banda di sei fuorilegge.

Ghost of Yotei sarà disponibile solo su PS5 dal 2 ottobre.

