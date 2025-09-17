Valheim uscirà su PS5 nel 2026

Tramite un trailer che vede la partecipazione di Neil Newbon, già doppiatore di Astarion in Baldur’s Gate 3, Coffee Stain Publishing e Iron Gate hanno annunciato che Valheim uscirà su PS5 nel corso del 2026.

Già disponibile da tempo in Accesso Anticipato sia su PC che su console Xbox, Valheim è un videogioco sandbox con elementi survival ispirato alla mitologia nordica e alla cultura vichinga. Da soli o in compagnia, i giocatori devono andare all’avventura per sconfiggere nemici formidabili e raccogliere materiali con cui costruire edifici e forgiare equipaggiamento.

Per ora non è stata annunciata la data di uscita definitiva, sappiamo solo che Valheim debutterà su PS5 l’anno prossimo. Chissà che la pubblicazione sulla console di Sony non coincida anche con l’uscita dalla fase di Accesso Anticipato che ormai si protrae da più di quattro anni.