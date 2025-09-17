Dispatch in uscita a ottobre su PC e PS5

AdHoc Studio, un team formato da ex sviluppatori di Telltale Games, ha annunciato la data di uscita di Dispatch. Si tratta di un’avventura dinamica episodica a tema supereroistico realizzata dagli autori di The Wolf Among Us e Tales from the Borderlands.
Il gioco ci metterà nei panni di Robert Robertson, alias Mecha Man, il cui esoscheletro è stato distrutto in una battaglia contro il suo acerrimo nemico, costringendolo ad accettare un lavoro in un centro di smistamento per supereroi: non come eroe, ma come dispatcher. Responsabile della riabilitazione di un gruppo di ex-supercattivi, Robert dovrà gestire la sua squadra affrontando le dinamiche d’ufficio mentre riscostruisce il suo esoscheletro per vendicarsi.
In Dispatch troveremo un cast variegato di attori, doppiatori e musicisti, tra cui:
- Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld – Dove tutto è concesso, Black Mirror)
- Laura Bailey (La leggenda di Vox Machina, The Last of Us Parte II, Marvel’s Spider-Man)
- Erin Yvette (Hades II, The Wolf Among Us, Armored Core VI: Fires of Rubicon)
- MoistCr1TiKaL (Charles White)
- Jacksepticeye (Sonic Prime, River City Girls 1 & 2, Bendy and the Ink Machine)
- Travis Willingham (La leggenda di Vox Machina, Critical Role, Lego Avengers)
- Alanah Pearce (V/H/S Beyond, Cyberpunk 2077, Gears 5)
- Lance Cantstopolis (karate, danza, attore)
- Joel Haver (regista, attore, YouTuber)
- THOT SQUAD (musicista: Pound Cake, Hoes Depressed)
- Yung Gravy (musicista: Betty (Get Money), oops!)Matthew Mercer (Critical Role, Overwatch, Resident Evil 6)
- Jeffrey Wright (American Fiction, The Batman, Casino Royale)
Dispatch sarà disponibile su PC e PS5 a partire dal 22 ottobre. Ogni settimana verranno pubblicati due episodi, per un totale di otto: pertanto l’epilogo verrà pubblicato il 12 novembre.