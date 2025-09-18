Bonfire Studios annuncia l'action PvP Arkheron

Bonfire Studios ha annunciato il suo primo videogioco: si tratta di Arkheron, un nuovo action PvP a squadre con un sistema di gioco che ricorda quello dei battle royale.

In Arkheron i giocatori si ritroveranno a scalare la Torre in una serie di scontri all’ultimo sangue nella modalità Ascesa. Dovranno affrontare mostri, sfidare le squadre rivali e prendere il controllo delle fonti a ogni piano prima dello scadere del tempo. Dopo ogni ascesa riuscita, il numero di giocatori si riduce, culminando in una resa dei conti 3v3 sulla cima per ottenere la vittoria prima che cominci un nuovo ciclo.

In ogni partita, i giocatori potranno raccogliere i cosiddetti “cimeli”, potenti abilità in grado di cambiare lo stile di gioco di ogni personaggio. Dopo aver raccolto un set completo di quattro cimeli corrispondenti, i personaggi si trasformano in un Eterno e sbloccano una quinta abilità molto più potente delle altre.

Arkheron sarà disponibile prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Tuttavia, chiunque sia interessato a provare il gioco in anticipo può richiedere l’accesso al playtest che si terrà su Steam questo fine settimana. Di seguito riportiamo date e orari di apertura dei server.

Venerdì 19 settembre dalle 17:00 alle 23:00

Sabato 20 settembre dalle 11:00 alle 23:00

Domenica 21 settembre dalle 11:00 alle 23:00