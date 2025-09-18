Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, tutti i clan inclusi nel gioco base

In seguito alla pioggia di polemiche scaturita dal blocco di due clan dietro il paywall dell’edizione più costosa di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, Paradox Interactive e The Chinese Room hanno fatto marcia indietro annunciando che tutti i clan saranno ora disponibili nella versione base del gioco.

Ciò significa che i clan Lasombra e Toreador saranno disponibili per tutti i giocatori al lancio, a prescindere dall’edizione che decideranno di acquistare. “Ringraziamo la nostra community per i feedback sinceri su Bloodlines 2 e la Premium Edition. Da questi feedback è emerso chiaramente che Lasombra e Toreador devono essere inclusi nel gioco base, ed è proprio quello che stiamo facendo”, ha dichiarato Marco Behrmann, Executive Vice President di White Wolf ed Executive Producer di Bloodlines 2. “Vorremmo anche ringraziare The Chinese Room per la rapidità con cui ha elaborato i concept per gli Story Pack post-lancio. Siamo costantemente colpiti dalla loro creatività e abilità nel tessere trame narrative avvincenti che ampliano la storia principale di Bloodlines 2“.

A tal proposito, sono stati annunciati due contenuti aggiuntivi che verranno pubblicati dopo il lancio. Si tratta di Loose Cannon, che racconta le vicende dello sceriffo Brujah Benny, consentendo ai giocatori di vivere la sua storia. Loose Cannon uscirà nel secondo trimestre del 2026. Il secondo contenuto storia aggiuntivo si intitola The Flower & the Flame e segue il percorso della Primogen Toreador Ysabella verso la creazione della sua oscura opera magnum. Quest’ultimo uscirà nel corso del terzo trimestre del 2026. Entrambi i DLC potranno essere acquistati singolarmente al prezzo di € 14,99 l’uno, ma faranno parte anche dell’Expansion Pass venduto a € 34,99. Questo pass è incluso senza costi aggiuntivi nella Premium Edition di Bloodlines 2.

Ricordiamo, infine, che Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 sarà disponibile dal 21 ottobre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.