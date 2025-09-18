Avvistato Yakuza Kiwami 3, probabile annuncio in vista

Probabilmente in anticipo rispetto ai piani di SEGA, sul sito ufficiale della serie Yakuza / Like a Dragon è comparso brevemente un riferimento a Yakuza Kiwami 3, per poi essere rimosso prontamente.
La notizia è stata riportata sulle colonne di Gematsu, dove leggiamo che il riferimento al presunto rifacimento di Yakuza 3 è ancora presente nella meta descrizione del sito riportata su Google.
Ricordiamo che RGG Studio ha in programma una trasmissione streaming in occasione dell’imminente Tokyo Game Show. È probabile che Yakuza Kiwami 3 venga annunciato ufficialmente durante la diretta che si terrà nella notte del 24 settembre. Fino ad allora restiamo in attesa di conferme.