XXX Nightshift cambia nome in Tangerine Antarctic

Dark Math Games, uno dei diversi team di sviluppo nati in seguito alla diaspora da ZA/UM, ha annunciato diverse novità relative alla sua opera prima, a partire da un cambio di nome: il videogioco non si chiamerà più XXX Nightshift, bensì Tangerine Antarctic.

L’altra novità riguarda il cambio di prospettiva. Tangerine Antarctic sarà un videogioco di ruolo con visuale in terza persona, diversamente dalla prospettiva isometrica annunciata in precedenza.

Questo RPG viene descritto come un’esperienza progettata per rispondere alle scelte dei giocatori, i quali sono chiamati a risolvere un mistero secondo i loro ritmi. Gli sviluppatori spiegano che il gioco utilizzerà un sistema ruolistico che rispetta il tempo degli utenti, fidandosi della loro intelligenza e adattandosi alle loro decisioni. Tangerine Antarctic porterà i giocatori in un resort di lusso che non dovrebbe esistere, con persone che non avrebbero mai dovuto incontrare, in una notte polare senza fine, tra orgie di politica, potere e poesia macchiate da delitti efferati.

Nessuna novità, infine, per quanto riguarda la data di uscita. Tangerine Antarctic sarà disponibile prossimamente su PC via Steam.