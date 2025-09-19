Palestinian Voices in Games: un evento il 21 settembre a Milano

Nasce Palestinian Voices in Games, una rete di professionisti del settore dei videogiochi che si pone l’obiettivo di supportare gli sviluppatori emergenti palestinesi, così da “combattere la sottorappresentazione e la disumanizzazione dei palestinesi offrendo loro supporto professionale diretto“.

Attualmente il network raccoglie una cinquantina di professionisti che spaziano tra discipline differenti, comprendendo responsabili e impiegati in studi di sviluppo, curatori e organizzatori di eventi. Inoltre, Palestinian Voices in Games sta già fornendo supporto a quattro progetti videoludici realizzati da sviluppatori palestinesi:

Dreams on a Pillow di Rasheed Abueideh : in questo caso gli artisti che fanno parte della rete si sono offerti per contribuire volontariamente al progetto.

: in questo caso gli artisti che fanno parte della rete si sono offerti per contribuire volontariamente al progetto. Being 2 (titolo provvisorio) di Iasmin Omar Ata . Iasmin sta lavorando al primo prototipo del gioco e sta cercando supporto dai producer di videogiochi anche per la creazione di una campagna di crowdfunding.

. Iasmin sta lavorando al primo prototipo del gioco e sta cercando supporto dai producer di videogiochi anche per la creazione di una campagna di crowdfunding. RiYafa di Yusra , una designer e ricercatrice indipendente interessata alla psicologia morale e al processo decisionale. Sta realizzando un videogioco che combina testimonianza e simbolismo per raccontare la storia della sua famiglia e della sua comunità in Cisgiordania.

, una designer e ricercatrice indipendente interessata alla psicologia morale e al processo decisionale. Sta realizzando un videogioco che combina testimonianza e simbolismo per raccontare la storia della sua famiglia e della sua comunità in Cisgiordania. Pomegranates di Yasmine Batniji. Un videogioco che porterà gli utenti nel futuro, nell’anno 2048, per metterli nei painni di un custode della memoria nella città di Gaza, riconquistata e ricostruita. Lo scopo del gioco sarà quello di tracciare gli echi della guerra attualmente in corso presso l’ospedale Al-Ahli ricostruito.

La rete ha in programma un evento di presentazione intitolato Palestinian Voices in Games – Aiutare lo sviluppo di giochi palestinesi in cui interverrà Pietro Righi Riva di Santa Ragione. L’intervento si terrà domenica 21 dicembre a partire dalle 19:15 presso Cascina Autogestita Torchiera senzacqua, a Milano, nella cornice del festival Zona Warpa.