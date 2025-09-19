Palestinian Voices in Games: un evento il 21 settembre a Milano

Nasce Palestinian Voices in Games, una rete di professionisti del settore dei videogiochi che si pone l’obiettivo di supportare gli sviluppatori emergenti palestinesi, così da “combattere la sottorappresentazione e la disumanizzazione dei palestinesi offrendo loro supporto professionale diretto“.
Attualmente il network raccoglie una cinquantina di professionisti che spaziano tra discipline differenti, comprendendo responsabili e impiegati in studi di sviluppo, curatori e organizzatori di eventi. Inoltre, Palestinian Voices in Games sta già fornendo supporto a quattro progetti videoludici realizzati da sviluppatori palestinesi:
- Dreams on a Pillow di Rasheed Abueideh: in questo caso gli artisti che fanno parte della rete si sono offerti per contribuire volontariamente al progetto.
- Being 2 (titolo provvisorio) di Iasmin Omar Ata. Iasmin sta lavorando al primo prototipo del gioco e sta cercando supporto dai producer di videogiochi anche per la creazione di una campagna di crowdfunding.
- RiYafa di Yusra, una designer e ricercatrice indipendente interessata alla psicologia morale e al processo decisionale. Sta realizzando un videogioco che combina testimonianza e simbolismo per raccontare la storia della sua famiglia e della sua comunità in Cisgiordania.
- Pomegranates di Yasmine Batniji. Un videogioco che porterà gli utenti nel futuro, nell’anno 2048, per metterli nei painni di un custode della memoria nella città di Gaza, riconquistata e ricostruita. Lo scopo del gioco sarà quello di tracciare gli echi della guerra attualmente in corso presso l’ospedale Al-Ahli ricostruito.
La rete ha in programma un evento di presentazione intitolato Palestinian Voices in Games – Aiutare lo sviluppo di giochi palestinesi in cui interverrà Pietro Righi Riva di Santa Ragione. L’intervento si terrà domenica 21 dicembre a partire dalle 19:15 presso Cascina Autogestita Torchiera senzacqua, a Milano, nella cornice del festival Zona Warpa.