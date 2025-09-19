Light of Motiram: Tencent risponde alla denuncia di Sony

Prosegue la disputa legale che ha visto Sony denunciare Tencent per violazione di copyright in seguito all’annuncio di Light of Motiram, un videogioco che è stato definito un “clone pedissequo” della serie Horizon. Dopo le accuse di Sony e la conseguente modifica di alcuni elementi pubblicitari del gioco, ora Tencent passa al contrattacco e risponde a molti dei punti sollevati dalla società giapponese nella sua denuncia.

Come riportato su The Game Post, il colosso cinese prova a difendersi affermando che Sony starebbe tentando di appropriarsi di vari elementi fanno parte dell’immaginario del mondo dei videogiochi da decenni, tra cui i protagonisti con i capelli rossi, le civiltà in rovina e i mostri meccanici. Tencent afferma che la denuncia di Sony “non mira a combattere la pirateria, il plagio o qualsiasi altra minaccia reale alla proprietà intellettuale“, bensì si tratterebbe di “un tentativo improprio di recintare un angolo ben battuto della cultura popolare e dichiararlo dominio esclusivo di Sony“.

Inoltre, secondo la società cinese, le dichiarazioni di Sony secondo cui quello di Horizon Zero Dawn è un mondo mai visto prima sarebbero in aperta contraddizione con le dichiarazioni degli stessi sviluppatori di quel videogioco. Tencent cita direttamente un documentario dedicato al dietro le quinte dello sviluppo di HZD in cui interviene l’art director Jan-Bart Van Beek, il quale afferma che la premessa narrativa del gioco, quella di una donna dai capelli rossi che si avventura in un mondo dominato dalle macchine, venne già sfruttata in Enslaved: Journey to the West pubblicato da Ninja Theory nel 2013.

“Van Beek avvertì: ‘Non credo che dovremmo farlo; tocca troppi di questi altri punti’, riferendosi ad elementi importanti di Enslaved,” si legge nella difesa di Tencent. “Sony accantonò il progetto, solo per riprenderlo in seguito con la piena consapevolezza che l’idea era tutt’altro che innovativa. Quando Horizon Zero Dawn fu finalmente pubblicato nel 2017, la community dei videogiocatori notò la sua sorprendente somiglianza con Enslaved e altri capisaldi del genere.”

Infine, tra le motivazioni secondo cui il tribunale dovrebbe archiviare il procedimento, Tencent elenca anche un vizio legale: Sony avrebbe infatti citato in giudizio le entità sbagliate, ossia Tencent America, Proxima Beta U.S. e Tencent Holdings. Nessuno di questi imputati sarebbe direttamente coinvolto nello sviluppo e nella commercializzazione di Light of Motiram. Invece, i lavori sono in corso presso lo studio di sviluppo Polaris Quest / Aurora Studios operante sotto il controllo di Tencent Technology (Shanghai) Co. Ltd, e Proxima Beta PTE Ltd., una società con base a Singapore che fa affari utilizzando i marchi Tencent Games e Level Infinite.

“Le accuse confuse e conclusive di Sony accomunano impropriamente questi imputati alle società straniere presumibilmente responsabili della condotta principale in questione,” dichiara il colosso cinese. “Le vaghe accuse di Sony contro ‘Tencent’ o gli ‘Imputati’ in generale non possono corroborare le accuse avanzate specificamente contro Tencent America, Proxima Beta U.S. o Tencent Holdings.”

Sulla base di questi elementi, Tencent chiede l’archiviazione della causa intentata da Sony. Staremo a vedere come andrà a finire.